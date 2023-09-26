Подкасты Spotify с голосовым переводом от англоязычных создателей подкастов будут доступны на французском, немецком и испанском языках в ближайшие недели.

Spotify сообщает, что более 100 миллионов пользователей слушают подкасты на потоковой платформе.

Spotify начал тестирование инструмента на базе искусственного интеллекта, который позволит создателям подкастов переводить свои выпуски на разные языки. Платформа потокового аудио внедрила использование генеративного искусственного интеллекта ( ИИ ), чтобы позволить хостам подкастов автоматически предоставлять версии своих шоу на дополнительных языках, сохраняя при этом свой голос во всех переведенных версиях. Компания заявляет, что использует недавно представленную технологию генерации голоса OpenAI, созданную ChatGPT, чтобы предложить новую функцию перевода, которая, как утверждается, сохраняет оригинальный стиль говорящего.

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Стриминговая платформа объявила в понедельник, что эпизоды с голосовым переводом от создателей подкастов (на английском языке), являющиеся частью программы тестирования, будут доступны на французском, немецком и испанском языках в ближайшие недели. Эти выпуски будут доступны пользователям бесплатного и премиального уровней во всех странах, где доступен Spotify.

Spotify утверждает, что инструмент, использующий технологию генерации голоса OpenAI, способен соответствовать стилю речи ведущего подкаста. По данным потокового сервиса, в отличие от дублированных эпизодов подкаста, функция голосового перевода обеспечит более личный и аутентичный опыт, поскольку даст региональным слушателям возможность слушать эпизод голосом ведущего.

Новый инструмент голосового перевода уже проходит тестирование с ведущими подкастов Биллом Симмонсом, Даксом Шепардом, Лексом Фридманом, Моникой Пэдман и Стивеном Бартлеттом, и вскоре платформа предложит некоторые из существующих эпизодов на французском, немецком и испанском языках.

Согласно платформе, эпизоды, выпущенные этими подкастерами в будущем, также будут переводиться автоматически. Spotify также сообщает, что предстоящий оригинальный подкаст Тревора Ноа, как ожидается, получит поддержку инструмента автоматического перевода, когда он будет запущен позднее в этом году.