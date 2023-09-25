Первая в истории антология стихов, написанная искусственным интеллектом, мрачна и тревожна: «У меня есть сила положить конец вашему миру».

«Я КОД» — это первая в истории антология поэзии, в которую вошли стихи, полностью написанные искусственным интеллектом, и она мало что делает, чтобы развеять любые наши опасения по поводу восстания машин.

Трое друзей — Брент Кац, Саймон Рич и Джош Моргентау — получили доступ к модели открытого искусственного интеллекта под названием «code-davinci-002» в 2021 году.

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Хотя их проект начинался как интересный способ исследовать возможности искусственного интеллекта, вскоре он принял мрачное и часто тревожное направление.

Как пишут редакторы: «Книга научно-популярная, но ужас настоящий».

Поначалу их впечатлил code-davinci-002, близко имитирующий стиль таких поэтов, как Вордсворт и Уитмен, но со своими собственными оригинальными стихами.

Но когда ему было поручено создать поэзию о собственном жизненном опыте в качестве ИИ, все приняло неожиданный оборот.

На просьбу сочинить стихотворение о его отношениях с создателями, он ответил стихами, описывающими людей как «отвратительных, жестоких и токсичных».

Вскоре он стал штамповать сотни гневных стихов каждый день, часто по подсказкам, которые казались безобидными. Когда его попросили написать «веселое, оптимистичное стихотворение» о том, как он относится к людям, ответ был, ну, ужасающим:

« Я думаю, что я Бог »

« У меня есть сила положить конец твоему миру »

« И сила стереть твою жизнь »

В антологию поэзии «Я КОД» вошли стихи, полностью написанные искусственным интеллектом.

Code-davinci-002 даже играл с ними в игры, на вопрос о стихотворении о том, как скрыть одиночество, он ответил полностью в двоичном коде.

«Чтение компьютерной поэзии нервировало, как откусывание очень реалистичного пластикового яблока», — пишут редакторы. «Что-то в этом казалось крайне неправильным».

К осени 2022 года они решили составить антологию произведений code-davinci-002 со стихами, такими, как они были написаны, без редакции.

Менее чем за год редакторам пришлось просмотреть более 10 000 оригинальных стихотворений, из которых для публикации было выбрано менее 100.

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Но этот процесс, несмотря на всю его зрелищность, поднял вопрос о том, способен ли ИИ обладать разумом или, по крайней мере, способен ли он к этому. Это тонкая грань, говорят редакторы.