Tinder представил эксклюзивную услугу подписки за 500$ в месяц для самых активных пользователей приложения для знакомств

По данным Bloomberg News, Tinder Select, который первоначально был запущен в 2017 году как бесплатный уровень, доступный только по приглашению и ориентированный на «красоток и знаменитостей», теперь будет стоить 6000 долларов в год.

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По данным компании, новый уровень оплаты был предложен менее чем 1% пользователей Tinder.

Подписка Tinder Select — это один из четырех платных уровней, которые предлагает приложение, цены начинаются от 24,99 долларов в месяц.

«Мы знаем, что существует группа очень вовлеченных и активных пользователей, которые отдают предпочтение более эффективным и действенным способам поиска, поэтому в течение последних нескольких месяцев мы провели обширные тесты и обратную связь с этой аудиторией, чтобы разработать совершенно новое предложение», — об этом заявил директор по продукту Tinder Марк Ван Рисвик.

В июле прошлого года материнская компания Tinder, Match Group, приобрела The League - эксклюзивное приложение для знакомств «с тщательно подобранной базой участников, ориентированной на поиск карьерно-ориентированных пользователей, ищущих серьезных отношений», в рамках сделки на сумму около 30 миллионов долларов.

Сообщается, что успех The League, которая предлагает VIP-план, взимающий 1000 долларов в неделю, вдохновил Match Group на внедрение нового, эксклюзивного уровня для «активных пользователей» Tinder.

Raya - еще одно приложение, ориентированное на знаменитостей и известных холостяков, предлагает несколько планов по цене от 10 до 350 долларов в месяц.

Гэри Свидлер, президент Match Group, в чье портфолио также входит приложение для знакомств Hinge, а также такие сайты, как OKCupid и Match.com, ранее в этом месяце заявил на бизнес-собрании, что Tinder Select, как ожидается, привлечет «относительно небольшое количество новых плательщиков».

Тем не менее, компания ожидает, что это увеличит выручку, которая замедлилась в последние месяцы.

По данным Bloomberg News, компания Match Group заявила, что количество подписчиков ее приложений для знакомств сокращалось в каждом из последних трех кварталов, хотя средний доход на одного пользователя рос по сравнению с прошлым годом.

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Цена акций компании упала почти на 15% по сравнению с прошлым годом.