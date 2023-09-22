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Исследование: поколение Z не сядет есть, если для этого придется отложить телефон
Опрос проведенный Home Run Inn Pizza о зависимости от телефона показал неутешительные результаты.

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В общенациональном опросе, проведенном  Home Run Inn Pizza, 1000 представителей поколения Z и 1000 миллениалов опросили об их привязанности к мобильным телефонам во время приготовления или еды — с неутешительными результатами.

Опрос показал, что 66% представителей поколения Z в возрасте от 18 до 26 лет и 58% миллениалов в возрасте от 27 до 42 лет признаются, что смотрят в свои телефоны во время приготовления пищи.

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Возможно, неудивительно, что это может привести к кулинарной катастрофе: согласно опросу, из-за отвлечения на мобильный телефон посуда пригорала у 77% представителей поколения Z и 83% миллениалов.

Из-за того, что глаза не отрываются от телефона, 55% представителей поколения Z и 62% миллениалов добавляют в свою еду неправильные ингредиенты, а целых 75% представителей обеих групп были настолько отвлечены, что наносили себе порезы и ожоги.

42% представителей поколения Z и 51% миллениалов сообщили, что проливали разные жидкости на свои устройства во время приготовления пищи.

Хотя телефон может мешать на кухне, он также помогает обоим поколениям готовить еду; 71% представителей поколения Z и 67% миллениалов используют эти устройства для просмотра кулинарных видео.

Однако стороны предпочитают разные платформы социальных сетей, чтобы помочь им в процессе приготовления; 56% поколения Z используют TikTok по сравнению с 29% миллениалов, выбирающих YouTube. 

Что касается тех, кто не хочет готовить самостоятельно, 70% представителей поколения Z и 65% миллениалов заказывают ресторанное блюдо, основываясь на визуальной эстетике.

С другой стороны, создатели кулинарного контента не могут не сфотографировать восхитительное блюдо, прежде чем его съесть. Однако бесконечная фотосессия может закончиться "холодным финалом": 23% представителей поколения Z и 20% миллениалов заявили, что к тому времени, как они закончили снимать контент для социальных сетей, у них осталась холодная еда.

Когда приходит время заняться едой, 81% представителей поколения Z и 60% миллениалов признаются, что пролистывают страницы своих телефонов во время еды.

И прокрутка не заканчивается, даже если они с кем-то обедают: 25% представителей поколения Z и 23% миллениалов признались, что игнорировали партнера по обеду.

Подводя итоги: поколения, зависимые от телефона, утратили свои манеры за столом, используя мобильные телефоны почти во всех аспектах своего обеда. Согласно результатам опроса 2000 участников, освежение в памяти этикета при использовании мобильного телефона за столом может быть очень полезным.

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#миллениал #поколение z
Источник: homeruninnpizza.com
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