Google объявила о запуске Gemini - будущего конкурента GPT-4 от OpenAI.

Уроженец Индии Сундар Пичаи был назначен генеральным директором материнской компании Google Alphabet Inc в 2019 году, через пять лет после того, как он стал генеральным директором Google. Пичаи был назначен главой Google в августе 2014 года. За свою более чем 20-летнюю карьеру в компании Пичаи руководил несколькими ключевыми направлениями компании, включая Android, Chrome, Maps и другие. Пичаи получил степень бакалавра технических наук в ИИТ Харагпур, степень магистра в Стэнфорде (MS) и степень магистра делового администрирования в Уортоне.

Google постепенно открывает свои модели искусственного интеллекта для использования другими компаниями и на прошлой неделе предоставил ранний доступ небольшой группе таких компаний. Google часто критиковали за опоздание на "вечеринку" по внедрению ИИ, но генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи неоднократно подчеркивал осторожный подход компании при внедрении ИИ в массы.

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В недавнем интервью Пичаи рассказал подробнее об этом подходе и похвалил OpenAI, компанию, которая запустила ChatGPT в ноябре, за создание продукта, соответствующего рынку. Беседуя с Wired о планах и ответственности в области искусственного интеллекта, Пичаи сказал, что Google «определенно чувствовала, что технология должна еще немного повзрослеть, прежде чем» они внесут ее в продукты компании. Следует отметить, что модель GPT-4 OpenAI теперь включена в несколько сервисов и продуктов, предлагаемых Microsoft.

«Внутренне у нас был LLM, LaMDA. Очевидно, мы думали о выпуске крупных потребительских товаров. Но мы определенно чувствовали, что технология должна еще немного усовершенствоваться, прежде чем мы сможем использовать ее в наших продуктах», — сказал он. «Люди приходят к нам с огромным чувством доверия — они заходят в Google и вводят: «Какая дозировка тайленола для трехмесячного ребенка?» Вы можете себе представить ответственность, которая возникает при этом. Поэтому мы определенно были немного более осторожными», — отметил Пичаи.

Пичаи похвалил OpenAI за запуск ChatGPT. Он сказал, что компания «продемонстрировала соответствие продукта рынку и что люди готовы понимать эту технологию и работать с ней». «В некотором смысле для меня это был волнующий момент, потому что мы создаем эту базовую технологию и внедряем ее в наши продукты. Но мы все еще размышляем над тем, где нам нужно быть. Технологическая дуга длинная, и я чувствую себя очень комфортно в том месте, где мы находимся», — добавил он. На вопрос, запустил ли Google что-то вроде GPT раньше, чем это сделал OpenAI, Пичаи также ответил, что в ближайшие годы не будет иметь значения, кто первым запустит продукт ИИ.

Компания Google объявила о своей базовой модели следующего поколения Gemini на I/O 2023, а на прошлой неделе The Information сообщила, что компания предоставила ранний доступ к модели небольшой группе компаний. Это говорит о том, что модель вскоре может стать доступной для бизнеса и составить конкуренцию GPT-4 от OpenAI. Ссылаясь на трех человек, непосредственно знакомых с этим вопросом, издание утверждает, что компания будет продавать модели Gemini через облачное подразделение компании, называемое сервисом Google Cloud Vertex AI.