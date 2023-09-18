Миссия НАСА показала, что на Красной планете можно получать кислород для топлива и дыхания

Когда астронавты впервые прибудут на Марс, они смогут запастись кислородом для перезарядки баллонов с воздухом для дыхания или ракетных ускорителей. На это указало НАСА на конференции, посвященной завершению миссии MOXIE, отправленной на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance, одной из целей которой было исследование в течение нескольких лет возможности производства кислорода на марсианской территории.

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Эксперимент по производству кислорода на Марсе, известный как MOXIE, был первым проектом, проведенным на другой планете. Как сообщает НАСА, с момента прибытия на Марс в 2021 году и до завершения миссии 7 августа 2023 года аппарату удалось сгенерировать в общей сложности 122 грамма кислорода. Кислород, вырабатываемый MOXIE, в целом эквивалентен количеству воздуха, которым маленькая собака может дышать 10 часов, что вдвое превышает первоначальную оценку.

Миссия была успешно завершена после того, как были выполнены все технические требования и получены новые сведения о технологиях. «Впечатляющие характеристики MOXIE демонстрируют, что из атмосферы Марса возможно извлекать кислород, кислород, который мог бы помочь в снабжении воздухом для дыхания или ракетным топливом будущих астронавтов», — заявила в своем заявлении Пэм Мелрой, заместитель руководителя космического агентства.

По данным НАСА, MOXIE работает как инструмент, который позволяет извлекать атомы кислорода из молекул углекислого газа, полученных из атмосферы Марса, посредством электрохимического процесса. Кроме того, система прибора позволяет проверять чистоту и количество элемента, выделяемого из проходящих газов. Однако есть и некоторые осложнения. Для осуществления процесса необходима температура 800 градусов Цельсия. Поэтому это приходится делать в самых разных условиях, встречающихся на Марсе. Чтобы противостоять нагреву, MOXIE изготовлен из деталей из никелевого сплава, легкого аэрогеля и золотого покрытия.

НАСА утверждает, что развитие технологий, которые позволяют находить и использовать ресурсы, такие как кислород, будь то на Марсе или Луне, отвечает его цели - сделать присутствие человека в космосе устойчивым в долгосрочной перспективе.