После того, как Apple выпустила iPhone 15, цены на старые версии снизились.

Театр Стива Джобса, расположенный в Эппл-Парке, в Калифорнии, США, стал местом, выбранным Apple для презентации своих новых телефонов: iPhone 15 , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. В ходе мероприятия жители Купертино не только раскрыли основные новые функции, которые будут иметь эти мобильные устройства, но и упомянули их цены, которые для многих обычно довольно высоки.

Возможно, вы этого не знаете, но компания, основанная Стивом Джобсом, имеет привычку снижать цены на свои сотовые телефоны, когда выпускает их новую версию. 2023 год не стал исключением, поскольку два очень популярных устройства iPhone 13 и iPhone 14 теперь стоят намного дешевле, настолько, что тысячи пользователей сети рассматривают возможность их приобретения из-за их превосходных технических характеристик.

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Насколько упала цена на iPhone 13 и iPhone 14

IPhone 13, выпущенный Apple в 2021 году, изначально стоил 699 долларов за версию на 128 ГБ. По какой-то причине Apple решила не снижать цену при выпуске iPhone 14. Однако спустя два года после презентации это устройство уже поступило в продажу по сниженной цене. В Apple Store его можно найти по цене от $599.

Текущие цены на iPhone 13:

iPhone 13 128 ГБ: 599 долларов США.

iPhone 13 256 ГБ: 699 долларов США.

iPhone 13 512 ГБ: 899 долларов.

Цены на iPhone 14 и iPhone 14 Plus также снизились после запуска iPhone 15. Когда Apple представила их в 2022 году, эти устройства стоили 799 и 899 долларов соответственно. Однако, если мы проверим Apple Store, мы сможем убедиться, что они теперь стоят на 100 долларов меньше, то есть первый стоит 699 долларов, а второй 799 долларов.

Текущие цены на iPhone 14 и iPhone 14 Plus:

iPhone 14 128 ГБ: 699 долларов США.

iPhone 14 256 ГБ: 799 долларов США.

iPhone 14 512 ГБ: 999 долларов США .

iPhone 14 Plus 128 ГБ: 799 долларов США.

iPhone 14 Plus 256 ГБ: 899 долларов США.

iPhone 14 Plus 512 ГБ: 1099 долларов США.