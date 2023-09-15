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Исследования показали, что заядлые геймеры могут видеть элементы видеоигр в реальной жизни

Феномен игрового переноса, или генерализованное тревожное расстройство (ГТР), характеризуется как «непроизвольным переносом внутриигрового опыта в внеигровую реальную жизнь
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Заядлые геймеры рискуют заболеть расстройством, вызывающим у них галлюцинации от видеоигр, в которые они играют, показало новое исследование.

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Феномен игрового переноса, или генерализованное тревожное расстройство (ГТР), характеризуется как «непроизвольным переносом внутриигрового опыта в внеигровую реальную жизнь после длительной игры у людей с непсихотическим растройством».

Считается, что это ответвление зависимости от видеоигр или игрового расстройства (ИР), как оно определено Международной классификацией болезней. Королевский австралийско-новозеландский колледж психиатров (RANZCP) устроил научную конференцию на прошлой неделе в Западной Австралии, чтобы обсудить ряд психических расстройств и возможные методы лечения, в том числе ИР.

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По данным RANZCP, до 10 процентов молодежи страдают ИР, причем после пандемии число случаев растет в геометрической прогрессии. Пилотная программа ГТР показала, что ИР часто бывает скрытым и обнаруживается только тогда, когда врачи задают прямые вопросы, а для некоторых это может привести к отказу от учебы в школе или университете, безработице, долгам за азартные игры и даже поведенческим проблемам, таким как агрессия.

Это вызвано сложным сочетанием различных факторов, таких как нарушения нервного развития и социальные расстройства, но проблемы в домашней обстановке также играют свою роль. Психиатр, занимающийся зависимостью от ГТР Кавита Сет, в сентябре рассказал Nine News, что проблемы начинаются, когда геймеры играют до такой степени, что сами не могут остановиться и становятся раздражительными, если кто-то другой пытается их остановить.

«Они отдают предпочтение игре, а не сну, еде, походу в школу, выполнению домашних заданий и общественной деятельности», — сказал доктор Сет.

«Если у них депрессия или тревога, или у них какое-либо нарушение развития, такое как аутизм или СДВГ, мы тоже пытаемся решить эту проблему».

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Случаи игрового расстройства увеличились в геометрической прогрессии после пандемии, когда многие люди часами застревали дома, не имея ничего другого, кроме игры. 

У некоторых пациентов с БГ может развиться ГТП, когда геймеры начинают видеть элементы игры или слышать звук спустя долгое время после того, как они отложили контроллер в сторону.

Психолог и исследователь психологии Анжелика Ортис де Гортари широко осветила эту тему, ее статьи и исследования размещены на ее веб-сайте. Она утверждает, что придумала термин ГТП (GTP) во время исследования в 2010 году.

Доктор де Гортари говорит, что одним из выдающихся примеров был 17-летний геймер, участвовавший в этом исследовании, который начал видеть «полоски здоровья» в реальной жизни.

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«Это случилось когда я действительно был заядлым игроком в WoW (World of Warcraft), когда у меня был прилив адреналина, я начинал видеть полоски здоровья над головами людей», — сказал геймер.

Другой геймер, Дэниел Оуэнс, подробно рассказал о своем опыте на сайте доктора де Гортари: «Недавно я испытал это, играя в Portal 2, именно так, как описано в статьях», — сказал он. «Дошло до того, что это нарушило мой режим сна. Было такое ощущение, будто мое тело заснуло, но разум все еще работал. Примерно так, как это происходит в играх с частым взаимодействием помощников или стороннего рассказчика».

«Я особенно помню, как в другой раз, после выхода Super Mario Sunshine, я не мог спать всю ночь в течение почти недели после того, как поиграл в нее. Это было самое худшее».


Игровые расстройства и явления переноса игр также могут быть вызваны чрезмерным использованием мобильных игр вместо традиционных игр на консолях и ПК.

Непроизвольные явления, наблюдаемые при ГТП, происходят не только из-за видеоигр, — сказал доктор де Гортари.

«Однако ключевые факторы, связанные с игрой в видеоигры (обычно в течение длительных периодов времени), такие как сенсорная перегрузка, высокая когнитивная нагрузка, состояния транса и эмоциональная вовлеченность, по-видимому, облегчают возникновение таких явлений».

Ключевой частью исследования является различие между вещами, переживаемыми ГТП, и психотическими галлюцинациями, что может привести к неправильному диагнозу. Доктор де Гортари сказала, что хочет «демистифицировать» ГТП, чтобы это состояние не было неверно истолковано широким медицинским сообществом.

«Появление ГТП заставляет нас задуматься о нашей уязвимости перед воздействием синтетических раздражителей и о проблемах, с которыми человеческий разум столкнется из-за технологических достижений, которые еще впереди», — сказала она.

ГТП может привести к тому, что люди будут видеть элементы своей игры, такие как индикаторы здоровья или радары, спустя долгое время после того, как они отошли от своего устройства. 

«Исследование совершенно ясно показывает, что при зависимости от экрана дети часто становятся довольно агрессивными, а иногда и жестокими, когда экраны убирают», — сказал доктор Уорбертон.

Идея зависимости от видеоигр остается спорным вопросом в медицинских кругах, причем некоторые эксперты вообще отказываются признавать чрезмерную игровую зависимость. Но в одном эксперты могут согласиться: если кто-то страдает ИР, этот вопрос следует обсудить с врачом общей практики, который сможет направить его к специалисту для лечения.

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