Nvidia получает огромные прибыли за счет развития искусственного интеллекта.

Одной из компаний, которая извлекает огромные выгоды из бурного роста искусственного интеллекта, является Nvidia. Американский технологический гигант объявил свои квартальные результаты: выручка за второй квартал, завершившийся 30 июля 2023 года, составила $13,51 млрд. Этот показатель увеличился на 101% по сравнению с прошлым годом и на 88% по сравнению с предыдущим кварталом.

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Компаниям, которые делают ставку на ИИ, как воздух нужны графические процессоры Nvidia. Чипы компании A100 и H100 используются для создания и запуска ChatGPT, Bard и других моделей генеративного искусственного интеллекта. Nvidia уже анонсировала чипы следующего поколения, которые будут использоваться в моделях искусственного интеллекта по всему миру.

Генеративный ИИ — это тип искусственного интеллекта, который может создавать новый контент, например изображения, текст или музыку. Это делается путем обучения нейронной сети на большом наборе данных существующего контента. Затем нейронная сеть учится выявлять закономерности и взаимосвязи в данных и использовать эти знания для создания нового контента, аналогичного данным, на которых она обучалась.

Графические процессоры Nvidia идеально подходят для генеративного искусственного интеллекта, поскольку они предназначены для ускорения математических операций, необходимых для обучения и развертывания нейронных сетей. Графические процессоры имеют тысячи ядер, которые можно использовать для параллельного выполнения этих операций. Это позволяет обучать генеративные модели ИИ гораздо быстрее и эффективнее на графических процессорах, чем на центральных процессорах.

«Началась новая компьютерная эра. Компании по всему миру переходят от универсальных вычислений к ускоренным вычислениям и генеративному искусственному интеллекту», — сказал Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор Nvidia.

«В течение квартала крупные поставщики облачных услуг анонсировали масштабную инфраструктуру искусственного интеллекта NVIDIA H100. Ведущие поставщики корпоративных ИТ-систем и программного обеспечения объявили о партнерстве, чтобы внедрить ИИ NVIDIA во все отрасли. Гонка за внедрение генеративного искусственного интеллекта продолжается», — добавил он.