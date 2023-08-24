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Вода - причина того, что державы мира хотят достичь южного полюса Луны
Драгоценный элемент, который принесет пользу освоению космоса, находится в кратерах, куда не попадает солнечный свет.

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Кратер от лунного разведывательного орбитального корабля.

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Индия стала первой страной, посадившей космический аппарат вблизи Южного полюса Луны. Несколькими днями ранее российская станция «Луна-25» потерпела неудачу в попытке достичь этого же места. Кроме того, Соединенные Штаты планируют впервые отправить людей для исследования этой области. Почему это место представляет интерес для мировых держав? Что ожидается найти?

Еще до прибытия Аполлона-11 на Луну высказывались предположения, что на естественном спутнике Земли может быть вода из-за областей, постоянно находящихся в тени и где обнаружены кратеры с очень низкими температурами.

Исследования образцов, привезенных астронавтами с первой высадки на Луну, опровергли возможность наличия лунной воды в конце 1960-х годов. Однако, используя новую технологию, в 2008 году исследователи из Университета Брауна смогли обнаружить частицы водорода в каплях вулканического стекла. Доказательства продолжали появляться с течением времени.

 Чандраяан-1, первая лунная миссия Индии, получила признание за обнаружение доказательств того, что на Луне может быть водяной лед, после намеренного столкновения со спутником в ноябре 2008 года. По прибытии космический корабль вращался вокруг Луны и передавал данные до конца августа 2009 года, до потери связи.

Аналогичным образом, в 2009 году Moon Mineralogy Mapper НАСА сообщило о наличии химической связи водород-кислород на поверхности лунного грунта (также известного как реголит). Доказательства увеличились благодаря последующим наблюдениям, проведенным LCROSS (Спутник обнаружения и наблюдения лунных кратеров) космического агентства США. И все указывало на то, что эти компоненты существовали, в большей степени, в конкретном месте: южном полюсе Луны. 

 Первые свидетельства наличия водяного льда на поверхности Луны.

Таким образом, высадка в этом районе Луны приобрела мировой интерес. В 2019 году НАСА объявило, что работает над отправкой астронавтов на южный полюс Луны к 2024 году. В настоящее время известно, что это главная цель миссии « Артемида-3».

Почему ищут воду на Луне?

По данным НАСА, замерзшая вода Южного полюса может иметь возраст миллионы лет и не подвергаться воздействию других геологических процессов, поэтому она может раскрыть информацию о ранней Солнечной системе.

С другой стороны, один из главных интересов поиска воды на Луне заключается в том, чтобы астронавты могли использовать ее для облегчения миссий вглубь Солнечной системы. Космический объект указывает, что его можно использовать для охлаждения оборудования, дыхания, производства ракетного топлива или даже питья.

Первая фотография индийского космического корабля «Викрам» на поверхности южного полюса Луны.


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#луна-25 #чандраян-3 #артемида-3 #высадка на луну
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