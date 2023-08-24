YouTube тестирует функцию на Android, которая позволяет пользователям напевать песни для поиска.

Должно быть, с каждым случалось и не раз, когда у вас в голове застревала песня, мелодия, которую вы слышали раньше, но теперь вы не можете вспомнить ни название, ни текст, и вас беспокоит этот "ушной червь". В то время как Android уже позволяет искать песни, напевая, Google также хочет добавить аналогичную функцию на YouTube.

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В официальном документе поддержки Google отмечает, что YouTube тестирует возможность находить песню на YouTube, «напевая или записывая песню, которая в данный момент воспроизводится».

Однако в настоящее время эта функция тестируется «экспериментально», что означает, что она доступна небольшой группе пользователей, тем, кто использует YouTube на Android. Примечательно, что эта функция в настоящее время недоступна для пользователей iOS, и еще неизвестно, когда YouTube широко развернет эту функцию для пользователей.

Те, у кого есть доступ к этой функции, могут включить голосовой поиск песен на YouTube. Затем напевайте или запишите песню, которую ищете, удерживая запись не менее 3 секунд, чтобы можно было идентифицировать песню.

«Как только песня будет определена, вы будете перенаправлены на соответствующий официальный музыкальный контент, созданные пользователями видеоролики и/или короткие видео с искомой песней в приложении YouTube», — отмечает YouTube.

Google уже представил эту функцию в 2020 году, позволяя вам напевать и искать песни и мелодии, застрявшие у вас в голове, с помощью Google Assistant и приложения Google Search. Google объясняет, что использует машинное обучение для идентификации песен на основе вашего напева и поиска потенциальных совпадений.