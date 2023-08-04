Новые изменения, которые принимает поисковая система, позволят вам лучше контролировать свой цифровой след в интернете.

Сегодня стало известно, что Google — поисковая система, которой пользуются миллионы людей по всему миру, и одна из технологических компаний, которая собирает наибольшее количество пользовательских данных на своих платформах, представила функции, позволяющие удалять личную информацию из результатов поиска.

реклама

В своем блоге они указывают, что новая панель управления сообщит вам, видна ли в результатах поиска информация связанная с вами. Если это так, «вы можете быстро запросить удаление этих результатов из Google прямо в новом инструменте».

Чтобы использовать этот инструмент, нажмите на фотографию своей учетной записи Google, а затем нажмите на результаты о вас в раскрывающемся меню. Это новая функция в настоящее время доступна на английском языке для США, но скоро будет развернута на других языках и в других регионах.

Что касается возможных результатов о вас, вы должны знать, что это поможет вам автоматически контролировать, где в поисковой системе можно найти вашу личную контактную информацию (номер телефона, адрес или адрес электронной почты). Кроме того, с новой панели вы будете видеть результаты, в которых поиск упоминает вас, и сможете запросить удаление личной информации, а также следить за статусом запросов.

В Google так-же работают над функцией удаления личного контента интимного характера, чтобы помочь вам сохранить контроль над своим цифровым следом и требовать удаления любых изображений, опубликованных без вашего согласия. Это инструмент, который включает в себя контент, созданный третьими лицами.