У Larian Studios возникли технические проблемы при попытке реализовать функцию совместной игры с разделенным экраном на младшей версии Xbox Series S.

Baldur's Gate III может не выйти на платформах Xbox до 2024 года. Об этом сообщил Майкл Доус, директор издательства Larian Studios, который написал в Твиттере о некоторых проблемах с платформой, добавив, что отсутствие даты выпуска не связано с какой-то эксклюзивной сделкой. Версия BG3 для ПК выйдет 3 августа, а версия для PS5 — 6 сентября, хотя обновлений для выпуска Xbox Series S/X не было. Он приписывает технические ограничения младшим консолям Xbox Series S, на которых у студии возникают проблемы с правильной работой совместной игры с разделенным экраном.

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«Проблема носит технический характер. Мы не можем удалить функцию разделения экрана, потому что мы обязаны запускать с паритетом функций, и поэтому продолжаем пытаться заставить ее работать», — сказал Дауз в последующем твите, объясняя, почему Larian не может просто отказаться от функциональности на Xbox Series S. Бюджетная консоль Microsoft в последнее время была в центре споров, и некоторые утверждали, что она ограничивает игры следующего поколения скоростью 30 кадров в секунду — хотя это компромисс, который вы делаете, когда получаете более дешевую систему. Однако в случае Baldur’s Gate 3 консоль, похоже, ставит под угрозу ее выпуск во всей экосистеме Xbox текущего поколения — как в Series S, так и в Series X — откладывая ее выпуск до тех пор, пока команда не решит проблему включения разделенного экрана.

В то время как фанаты будут с нетерпением ждать, владельцы ПК или PS5 смогут играть в Baldur's Gate 3 намного раньше, чем они, генеральный директор Larian Studios Свен Винке подтвердил в интервью, что паритет функций между обеими Xbox консоли для них «обязательны», независимо от того, чего хочет Microsoft. Он добавил, что команда усердно работала над включением функции разделения экрана, но это займет некоторое время, учитывая масштабы игры. Не говоря уже о нескольких раундах оптимизации, которые необходимо пройти. Он добавил, что Baldur's Gate 3 работает отлично, если у вас есть только один персонаж, бродящий по городу, но когда совместная группа разделяется на разные направления, участвуя в отдельных квестах и сражениях, на экране одновременно происходит много активности. «... это обременительно. Для этого нужна память», — сказал тогда Винке. Для сравнения, Xbox Series X поставляется с 16 ГБ оперативной памяти, а Series S — с 10 ГБ.

Команда также стремится внедрить на Xbox Series S функцию кооперативного прохождения, что является подвигом, которого не достигла ни одна другая ролевая игра такого масштаба. В этом году Baldur's Gate 3 уже попала в заголовки благодаря кинематографическим роликам, которые длятся более 174 часов, и разнообразным вариантам романтики, в том числе роману с бурым медведем, который взлетел на первое место в Steam. Однако совсем недавно разработчик Larian подтвердил, что даже тем игрокам, кто играл в нее в раннем доступе, придется заново скачивать всю игру. «Обратите внимание, что ваши сохраненные игры раннего доступа не будут совместимы при запуске; однако изменилось так много, что действительно стоит начать заново», — обратилась Larian Studios в сообщении в блоге Steam .

Baldur's Gate 3 выходит 3 августа на ПК; 6 сентября на PS5. Как упоминалось ранее, релиз Xbox Series S/X не за горами.