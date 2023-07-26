Илон Маск и индийский актер Джухи Пармар раскритиковали в Твиттере фильм режиссера Греты Гервиг.

Хотя фильм Греты Гервиг «Барби» установил несколько рекордов кассовых сборов, он столкнулся с критикой со стороны тех, кто посчитал, что он изображает антимужской феминизм. Похоже, генеральному директору Tesla Илону Маску фильм тоже не понравился. Недавно он зашел в Твиттер и раскритиковал фильм: «Если (так в оригинале) вы делаете выстрел каждый раз, когда Барби произносит слово «патриархат», вы потеряете сознание до того, как фильм закончится». Маск отреагировал на мем о Барбенхаймере, в котором Твиттер сравнивался с Барби, а его новое имя X для социальной сети — с Оппенгеймером.

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Известная индийская телевизионная актриса Джухи Пармар также недавно отозвалась о фильме о Барби. В посте в социальной сети звезда «Кумкум» рассказала о том, как она была потрясена «неприемлемым языком и сексуальным подтекстом» в фильме, и ей пришлось уйти через 10-15 минут. По словам Джухи, многие родители последовали ее примеру, она обвинила создателей в том, что они вводят зрителей в заблуждение.

«10 минут после начала фильма и уже ненормативная лексика, сексуальные подтексты, и я с тревогой выбегала из кинотеатра, задаваясь вопросом, чему я только что подвергла своего ребенка…. Язык и содержание в вашем фильме «Барби» неуместны даже для детей от 13 лет и старше. Я хочу спросить, зачем делать фильм, который является такой важной частью жизни ребенка, и наполнять его содержанием, которое так не подходит для них? Почему вы разрушили идеальные иллюзии Барби? Хотела бы я стереть память о этом фильме», — написала она в своем посте.

Звезды фильма Греты Гервиг Марго Робби и Райан Гослинг в главных ролях Барби и Кена. Фильм был показан в кинотеатрах 21 июля вместе с Оппенгеймером в постановке Кристофера Нолана. В России, предположительно, премьера будет в августе.