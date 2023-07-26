NASA готовится отправить четырех астронавтов в путешествие вокруг Луны.





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НАСА завершило первую симуляцию запуска миссии на Луну Artemis II в Центре управления запуском в Космическом центре Кеннеди во Флориде, объявило космическое агентство США.

НАСА отправит команду из четырех астронавтов в путешествие вокруг Луны и благополучно вернет их обратно. Теперь и экипаж будет участвовать в широком спектре симуляций, «чтобы убедиться, что персонал, поддерживающий каждый аспект миссии, так же готов и сосредоточен, как и для Artemis I».

Команды регулярно проводят симуляции, чтобы отработать несколько сценариев дня запуска, чтобы оставаться в тонусе. Эти «симуляции» также обновляют программное обеспечение, которое использует команда запуска. Симуляции также показывают реальное время операций и этапы в рамках обратного отсчета и позволяют команде вносить коррективы, которые могут потребоваться. «Каждая симуляция — это небольшая научно-фантастическая история, но это история, которая помогает стартовой группе НАСА добиться большего успеха в наших реальных усилиях», — сказал Джон Апфельбаум, руководитель обучения симуляции EGS в NASA Kennedy. «Да, нам приходится быть немного хитрыми, и мы пытаемся поставить команду запуска в ситуации, о которых они, возможно, и не думали», — добавил Апфельбаум.

Обратный отсчет запуска Artemis длится почти два дня, поэтому моделирование сосредоточено на двух основных частях: загрузке топлива и обратном отсчете терминала. Зарядка топлива относится к той части обратного отсчета запуска, когда команды заправляют ракету SLS (система космического запуска) криогенными или переохлажденными жидкими газами. После завершения погрузочных операций команды переходят к подсчету терминалов, то есть к последним 10 минутам обратного отсчета. «Моделирование действительно играет ключевую роль в подготовке команды запуска», — сказал Чарли Блэквелл-Томпсон, руководитель запуска Artemis. «Иногда проблемы, которые команда симуляции ставит перед нами, просты, некоторые сложны, некоторые из них приводят к продолжению обратного отсчета запуска, а некоторые приводят к решению о отмене.

Идея симуляций состоит в том, чтобы иметь возможность снова и снова практиковаться в команде во всем, что может произойти в день запуска, — добавил директор.

Следует отметить, что экипаж Artemis II не участвовал в прошедшей симуляции.