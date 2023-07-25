Ранее в этом году Европейская комиссия предупредила об угрозе, которую сделка представляет для конкуренции на рынке интерактивных продуктов для дизайна.

Заявка Adobe на облачную дизайнерскую платформу Figma на сумму 20 миллиардов долларов столкнется с полномасштабным антимонопольным расследованием ЕС после предварительного рассмотрения регулирующими органами ЕС, стало известно в понедельник.

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Этот шаг подчеркивает осторожность антимонопольных наблюдателей в отношении технологических сделок, когда более крупные компании могут приобретать конкурирующие стартапы, чтобы закрыть их.

Представитель Adobe отказался комментировать заявление ЕС. В Adobe заявили: «Мы продолжаем вести продуктивные переговоры с регулирующими органами по всему миру. Мы воодушевлены той ценностью, которую Adobe и Figma принесут клиентам, сделав дизайн продукта более доступным и эффективным».

Еврокомиссия отказалась от комментариев. Инспектор ЕС по вопросам конкуренции должен завершить первоначальную проверку к 7 августа.

Веб-платформа Figma для совместной работы над дизайном и мозговым штурмом пользуется огромной популярностью среди технологических фирм, включая Zoom Video Communications , Airbnb и Coinbase.

Ранее в этом месяце британский антимонопольный регулятор объявил о тщательном расследовании заявки Adobe на 20 миллиардов долларов на облачную дизайнерскую платформу Figma после того, как владелец Photoshop заявил, что не предложит никаких средств правовой защиты, чтобы облегчить опасения регулятора.

Управление по конкуренции и рынкам ( CMA ) заявило в конце прошлого месяца, что оно обнаружило, что сделка может привести к меньшему выбору для разработчиков цифровых приложений, веб-сайтов и других продуктов, и выявило проблемы с поставками программного обеспечения для дизайна в сфере прямой конкуренции компаний.

Adobe дали пять рабочих дней на то, чтобы представить предложения по решению антиманапольных проблем. Но еще 7 июля американская компания сообщила CMA, что не будет предлагать никаких средств правовой защиты.