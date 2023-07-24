Митник взломал домашний компьютер Цутому Симомуры, ведущего американского специалиста по компьютерной безопасности.

Кевин Дэвид Митник, «самый известный хакер в мире» и первый из них, скончался в прошлое воскресенье в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы, которым он страдал в течение нескольких лет.



Новость о смерти Кевина Митника, скончавшегося в Питтсбурге, была опубликована в пресс-релизе компании по кибербезопасности KnowBe4, которой он владел.

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«Кевин навсегда останется «самым известным хакером в мире», он получил признание за свой интеллект, чувство юмора и необычайное мастерство в области технологий, уступая только своим талантам первого «социального инженера», — говорится в заявлении.



Также сообщалось, что его вдова, Кимберли Митник, которая ожидает рождения их первого ребенка в конце этого года, была рядом с Кевином во время его борьбы с раком.



Похороны «самого известного хакера мира» состоятся в городе Лас-Вегас 1 августа. Там, в городе азартных игр, он будет похоронен рядом с матерью и бабушкой на местном еврейском кладбище в соответствии с его последней волей.

Кевин Митник прошел путь от «опасного хакера», попавшего в список самых разыскиваемых людей в США, до консультанта по кибербезопасности и оратора.



Он родился в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 6 августа 1963 года, его интерес к телефонным и компьютерным системам начался в возрасте 13 лет. Он получил прозвище «самый известный хакер в мире» как первый всемирно известный хакер.



Знаменитый хакер оказался в тюрьме после того, как его обвинили в незаконном использовании устройства для коммутируемого доступа и компьютерном мошенничестве. И это то, что в 1993 году ему удалось контролировать телефонные системы в Калифорнии, что позже позволило ему прослушивать телефоны агентов, которые его искали. Однако он был арестован и приговорен к пяти годам тюремного заключения за то, что благодаря своим навыкам компьютерного вмешательства получил доступ примерно к 20 000 номеров кредитных карт.

Митник достиг соглашения с прокурором, и, признав себя виновным в компьютерном и электронном мошенничестве, в 2000 году вышел из тюрьмы. Однако на свободе у него было суровое условие: в течение трех лет ему запрещалось подходить к компьютеру или мобильному телефону, поскольку, по словам прокурора, всего одним звонком он был способен устроить «ядерный холокост».



В ноябре 2011 года он стал директором и совладельцем KnowBe4, компании, основанной его близким другом и деловым партнером Стью Шоуверманом.