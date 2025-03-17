Предположительно, грядущий компактный флагманский смартфон Honor на базе Android теперь внешне максимально похож на iPhone 16 Pro - это самая точная в отрасли копия смартфона с Dynamic Island. Однако у "Magic 7 Mini" могут быть еще более тонкие рамки и более новый процессор.

В настоящее время ходят слухи, что Honor планирует расширить свою линейку флагманских Android-смартфонов Magic 7, добавив новую модель с необычно компактным дисплеем.



Диагональ экрана может составить около 6,3 дюйма, с соотношением сторон "1:1", которое считается наиболее динамичным на сегодняшний день.



Высокотехнологичное устройство с двойным отверстием для камеры (punch-hole) может поддерживать расширенное 3D-распознавание лиц для повышения безопасности, аналогично iPhone 16 Pro. Однако, в отличие от Apple, смартфон также может быть оснащен сканером отпечатков пальцев.



Дисплей новой модели серии Magic, который может стать удобным для использования в кармане, вероятно, будет оснащен новейшей технологией упаковки LIPO, позволяющей минимизировать рамки. При этом устройство может работать на том же мощном чипсете Snapdragon 8 Elite, что и ранее выпущенный Magic 7 Pro (теперь доступен в Европе через amazon.de).



Ожидается, что "Magic7 Mini" столкнется с конкуренцией со стороны других новых компактных устройств, таких как OnePlus 13T, Oppo Find X8S, а также собственной модели среднего уровня Honor 400, дата выхода которой пока остается неизвестной.