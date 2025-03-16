В преддверии официального дебюта Google Pixel 9a прошел тесты Geekbench и AnTuTu. Производительность смартфона в основном соответствует характеристикам его собратьев Pixel 9, что гарантирует ему преимущество перед аналогом от Samsung, Galaxy A56.

По слухам, Google готовит к выпуску новую модель среднего ценового сегмента — Pixel 9a, которая появится в продаже уже через несколько дней. Смартфон был замечен ранее, а теперь его тестируют в популярных бенчмарках AnTuTu и Geekbench, где он демонстрирует результаты, превосходящие ближайшего конкурента — новый Galaxy A56.

Как сообщил Сахил Карул, Pixel 9a, который, как ожидается, будет оснащен тем же процессором Tensor G4, что и серия Pixel 9, набрал 1530 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6 и 3344 балла в многоядерном тесте. В AnTuTu Pixel 9a показал общий результат 1 049 844 балла, из которых 260 567 баллов пришлось на процессор и 434 441 балл — на графический процессор.

Однако интересно, что, хотя результаты Pixel 9a в AnTuTu соответствуют результатам тестов серии Pixel 9, данные Geekbench, просочившиеся в сеть, оказались немного ниже. В обзорах Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold процессор Tensor G4 в среднем набирал 1925 и 5674 балла в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Тем не менее, делать окончательные выводы пока рано, поскольку тестируемый Pixel 9a работает на предварительной версии программного обеспечения.

Чипсеты Tensor от Google часто критикуют за более низкую производительность по сравнению с аналогами от MediaTek и Qualcomm, но это касается в основном флагманских моделей Pixel. Например, опубликованные результаты тестов Pixel 9a показывают, что он превосходит конкурента в своей ценовой категории, такого как Galaxy A56. Согласно данным обзора GSMArena, аппарат Samsung набрал 1364 и 3899 баллов в тестах Geekbench 6, а его общий результат в AnTuTu составил 908 689 баллов.