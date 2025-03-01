Microsoft закрывает программу спустя более чем 20 лет. Новые пользователи уже не смогут получить доступ к платным функциям Skype.

Microsoft объявила о завершении эпохи Skype: с 5 мая сервис официально прекратит работу, и пользователям предложено окончательно перейти на Teams. В своем заявлении компания пояснила, что этот шаг направлен на "оптимизацию бесплатных решений для общения с клиентами, чтобы лучше соответствовать их потребностям".

Для облегчения перехода Microsoft подготовила подробные инструкции и поддержку. Пользователям достаточно войти в Teams, используя свои учетные данные Skype, чтобы перенести чаты и контакты. До момента окончательного отключения Skype пользователи обеих платформ смогут свободно общаться друг с другом. Кроме того, Microsoft опубликовала на YouTube обучающее видео, демонстрирующее процесс переноса данных. Тем, кто не планирует переходить на Teams, рекомендуется экспортировать свои данные и историю до 5 мая.

Эта новость не стала неожиданностью, учитывая недавние изменения, такие как удаление кредитов и телефонных номеров из Skype в пользу подписок. Ранее XDA сообщала о возможном закрытии сервиса, а в предварительной версии кода Skype для Windows появилось сообщение: "С мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams". Новые пользователи уже не смогут получить доступ к платным функциям Skype, а текущие абоненты смогут использовать свои кредиты и тарифы до истечения срока действия подписки.

Skype, запущенный в 2003 году, стал настоящим прорывом в мире онлайн-общения. В 2011 году Microsoft приобрела сервис за 8,5 миллиардов долларов, в то время когда стабильное Wi-Fi-соединение было редкостью, а видеочаты еще не стали привычным инструментом для работы.

Несмотря на то, что сегодня Skype уступает по популярности таким платформам, как Zoom, FaceTime и Teams, расставание с сервисом, который когда-то казался символом новой эры общения, вызывает ностальгию. Skype не только обеспечивал связь, но и приносил радость миллионам пользователей по всему миру, и его уход станет концом важной главы в истории цифровых коммуникаций.