Как и в обычных разговорах, Gemini Live работает исключительно с помощью голоса. В новой бета-версии Gemini Live появится функция создания текстовых подписей к ответам в режиме реального времени. Пользователи смогут настроить размер и стиль подписей в настройках приложения.

Gemini Live предлагает более интерактивный и разговорный интерфейс, чем традиционные голосовые помощники, поскольку позволяет вести естественные и непринужденные разговоры с помощью искусственного интеллекта. Однако у этой функции есть существенный недостаток, который, возможно, отпугивал некоторых первых пользователей.

Как и в обычных разговорах, Gemini Live работает исключительно с помощью голоса. Например, если вы спросите: “Кто выиграл Суперкубок?” Gemini Live ответит: “Филадельфия Иглз”. К сожалению, вести беседу такого рода в шумной обстановке становится сложной задачей, а для людей с нарушениями слуха это невозможно.

Android Authority обнаружила новые строки в последней бета-версии приложения Google (версия 16.6.23). Это показывает, что пользователи вскоре смогут получить доступ к новой кнопке для создания подписей к ответам Gemini Live в режиме реального времени.

Чтобы воспользоваться новой функцией, вам необходимо активировать “Настройки подписи” в настройках Gemini. Оттуда вы также можете изменить размер и стиль подписи.

Когда-то Gemini Live была доступна только продвинутым пользователям Gemini, но теперь она бесплатна для пользователей Android и iOS.