Google улучшила безопасность Chrome, добавив в систему безопасного просмотра искусственный интеллект для защиты от вредоносных загрузок, сайтов и расширений. Функция, ранее известная как расширенная защита, теперь работает в режиме реального времени и по умолчанию отключена. Пользователи могут её включить в настройках, где указано, что при этом данные о просмотре отправляются в Google. Подробности о функциональных улучшениях относительно предыдущей версии пока не раскрыты.

Google усилила безопасность Chrome с помощью управляемой искусственным интеллектом защиты в режиме реального времени, которая помогает защитить ваш компьютер от опасных загрузок, сайтов и расширений, как это было замечено Leo on X (через Bleeping Computer). Google тестировала обновление в течение трех месяцев, но сейчас распространяет его среди всех пользователей на стабильном канале.

Ключевым изменением является добавление AI-защиты к функции безопасности, которая является частью системы безопасного просмотра, которая используется уже много лет. Однако пользователи должны помнить, что данные о просмотре отправляются в Google, когда вы включаете расширенную защиту. Google переименовала эту функцию, чтобы подчеркнуть важность интеграции искусственного интеллекта, но неясно, чем новая версия отличается от предыдущей.

Если вы не являетесь поклонником функции расширенной защиты, то будете рады узнать, что по умолчанию она отключена. Однако, если вы хотите включить ее, вы можете сделать это, выбрав «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Безопасность». Выбрав последний вариант, вы увидите информацию о том, как работает функция и на что следует обратить внимание. Например, в столбце «При включении» указано, что при включении функции появляется предупреждение, если вы используете пароль, скомпрометированный при утечке данных. Кроме того, Google, возможно, использует искусственный интеллект для тщательного сканирования на предмет опасных загрузок, но полной информации пока не предоставила.

Это не первый случай, когда Google улучшает безопасность Chrome, и есть большая вероятность, что он будет не последним. Ранее Google добавила в Chrome функцию безопасности, которая отображает полностраничное предупреждение о подозрительных файлах.