Государственный департамент вел переговоры с компанией Tesla Илона Маска о покупке бронированных электромобилей, но администрация Трампа приостановила эти планы.

Представитель Государственного департамента сообщил, что компания по производству электромобилей, принадлежащая Илону Маску, который известен как советник Дональда Трампа по вопросам ликвидации агентств и сокращения численности федеральных служащих, была единственной, кто проявил интерес к возможному сотрудничеству ещё в мае 2024 года, когда президентом был Джо Байден.

Пока сделка с Tesla находилась в процессе планирования, предполагалось, что она станет крупнейшим контрактом года. Это свидетельствует о том, что значительная часть состояния Маска была получена или ожидалась к получению от налогоплательщиков до того, как планы были отложены. Его компании ежегодно получают контракты на сотни миллионов долларов. Например, с 2008 года SpaceX привлекла почти 20 миллиардов долларов федеральных средств для доставки астронавтов и спутников в космос. А Tesla уже получила от правительства США 41,9 миллиона долларов, включая оплату транспортных средств, предоставленных некоторым посольствам США.

Администрация Байдена в сентябре поручила Государственному департаменту собрать информацию от потенциальных поставщиков для закупки электромобилей. Согласно декабрьским данным Госдепартамента, официальный запрос предложений должен был быть опубликован в мае. Однако в настоящее время этот запрос отложен, и в Госдепартаменте заявили, что не планируют его выпускать.

После появления сообщений о планах приобрести Tesla, Государственный департамент поздно вечером в среду внес изменения в свой прогноз ожидаемых контрактов на 2025 финансовый год. Госдепартамент заявил, что компания должна была быть включена в систему как общий «производитель электромобилей». Тем не менее, существует по крайней мере еще одна запись о другой возможной покупке, в которой по-прежнему указан немецкий производитель автомобилей BMW.