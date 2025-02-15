Представитель Государственного департамента сообщил, что компания по производству электромобилей, принадлежащая Илону Маску, который известен как советник Дональда Трампа по вопросам ликвидации агентств и сокращения численности федеральных служащих, была единственной, кто проявил интерес к возможному сотрудничеству ещё в мае 2024 года, когда президентом был Джо Байден.
Пока сделка с Tesla находилась в процессе планирования, предполагалось, что она станет крупнейшим контрактом года. Это свидетельствует о том, что значительная часть состояния Маска была получена или ожидалась к получению от налогоплательщиков до того, как планы были отложены. Его компании ежегодно получают контракты на сотни миллионов долларов. Например, с 2008 года SpaceX привлекла почти 20 миллиардов долларов федеральных средств для доставки астронавтов и спутников в космос. А Tesla уже получила от правительства США 41,9 миллиона долларов, включая оплату транспортных средств, предоставленных некоторым посольствам США.
Администрация Байдена в сентябре поручила Государственному департаменту собрать информацию от потенциальных поставщиков для закупки электромобилей. Согласно декабрьским данным Госдепартамента, официальный запрос предложений должен был быть опубликован в мае. Однако в настоящее время этот запрос отложен, и в Госдепартаменте заявили, что не планируют его выпускать.
После появления сообщений о планах приобрести Tesla, Государственный департамент поздно вечером в среду внес изменения в свой прогноз ожидаемых контрактов на 2025 финансовый год. Госдепартамент заявил, что компания должна была быть включена в систему как общий «производитель электромобилей». Тем не менее, существует по крайней мере еще одна запись о другой возможной покупке, в которой по-прежнему указан немецкий производитель автомобилей BMW.