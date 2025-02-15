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mrTabann
HPE начала поставки серверов NVIDIA Grace Blackwell «GB200 NVL72»
Акции NVIDIA растут в связи выпуска решений для искусственного интеллекта

Акции NVIDIA (NVDA, Financial) выросли на 3% в ходе утренних торгов в четверг, так как Hewlett Packard Enterprise  (HPE) начала распространять свою систему GB200 NVL72 на базе искусственного интеллекта от Nvidia. Данное решение, основанное на архитектуре Blackwell от NVIDIA, позволяет поставщикам услуг и крупным предприятиям создавать обширные кластеры искусственного интеллекта, которые работают с повышенной эффективностью. Система GB200 NVL72 обеспечивает расширенные возможности прямого жидкостного охлаждения для работы с моделями искусственного интеллекта с одним триллионом параметров, используя технологию общей памяти и возможности с низкой задержкой. 

Решение NVIDIA объединяет все компоненты центральных и графических процессоров, а также лотки с коммутаторами, программное обеспечение и сеть в единую операционную систему. Это позволяет эффективно распараллеливать задачи, включая обучение генеративного искусственного интеллекта и логический вывод.

Компания опирается на свой пятидесятилетний опыт работы с жидкостным охлаждением, который был использован при создании семи из десяти самых быстрых суперкомпьютеров в мире.

Новая разработка раскрывает стратегию по созданию мощных технологических решений для удовлетворения растущих требований к ИИ. Инвесторы следят за изменениями в инфраструктуре ИИ по мере того, как рынок осваивает новые возможности, а аналитики прогнозируют, что эти инновации создадут новые возможности для развертывания центров обработки данных.

Это объявление демонстрирует стратегический баланс между готовностью к будущему и эффективностью работы в настоящее время по мере появления новых технологических достижений. Аналитики воспринимают это решение как стратегический бизнес-шаг на фоне растущей международной конкуренции в области искусственного интеллекта, демонстрирующий контролируемые инновации и осторожность.

#nvidia #нейросети #hewlett packard enterprise #модели нейросетей
Источник: yahoo.com
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