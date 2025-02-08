Согласно странице Sony о статусе PSN, проблемы возникли в управлении учетными записями, игровых и социальных сетях, PlayStation Video, PlayStation Store и веб-сайте PlayStation Direct.
Сбой в работе сделал недоступными онлайн-версии таких игр, как Fortnite, Call of Duty, Grand Theft Auto и Marvel Rivals, а также вызвал проблемы с проверкой лицензии на офлайн-игры для одного игрока.
На своей веб-странице поддержки PlayStation сообщила, что знает об этой проблеме и работает над ее устранением как можно скорее.
Джефф Тигпен, 48 лет, из Далласа, США, сказал, что он не мог получить доступ к PSN в течение 10 часов.
"На моей работе у меня почасовая смена, и во время перерыва я иногда захожу на свой PlayStation Portal", - сказал он Би-би-си.
"Сегодня вечером я попытался поиграть, но не смог ни в одну из приобретенных игр.
"Платить ежемесячную плату за их услуги - это одно, но не иметь возможности играть в игры, которые мы приобрели, - это нечто большее, чем разочарование".
По словам Коннора Кларка, руководителя Sheffield Games Collective, сбой произошел в ключевые выходные для игровой индустрии. "Это вдвойне неприятно, потому что это насыщенный событиями уик-энд для игровой сферы", - сказал он.
"Я полагаю, что тысячи, если не миллионы, геймеров по всему миру и весьма разочарованы тем, что в данный момент они не могут играть".
Мистер Кларк добавил, что такие отключения часто длятся не более пары часов.
"Прошло уже больше 12 часов", - сказал он.
"Это очень расстраивает. Я не могу играть в многопользовательскую игру и, что еще более печально, я не могу играть ни в одну из загруженных мною однопользовательских игр, потому что PlayStation заявляет, что не может проверить мои лицензии".
BBC News обратилась за комментариями как к PlayStation, так и к разработчику Call of Duty Activision Blizzard.