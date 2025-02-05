OpenAI объявила о том, что ChatGPT теперь поддерживает голосовые сообщения и изображения от пользователей WhatsApp.

Технологический сектор продолжает активно внедрять функции искусственного интеллекта в популярные сервисы. Одним из таких примеров является интеграция WhatsApp с ChatGPT.

Теперь в приложении появилось больше способов взаимодействия с чат-ботом. Чтобы воспользоваться его услугами, просто добавьте номер 1 (800) ЧАТ-GPT (или 1 (800) 242-8478) в список своих контактов.

WhatsApp сообщает, что теперь пользователи по всему миру могут загружать изображения в чат-бота, как и при непосредственном использовании ChatGPT. Кроме того, вы можете отправить голосовое сообщение в чат «Talk to ChatGPT», который ответит вам текстовым сообщением.

Также, начиная с сегодняшнего дня, пользователи WhatsApp могут подключить свой бесплатный тарифный план ChatGPT Plus или Pro, чтобы активно пользоваться сервисом в приложении Meta*.

ChatGPT дебютировал в WhatsApp в декабре, хотя изначально вводился только текст. Собственный чат-бот Meta* с искусственным интеллектом также доступен в приложении.

* Meta (соцсети Facebook и Instagram) признаны в РФ экстремистской организацией