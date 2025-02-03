Исключительная гибкость, масштабируемость и низкая стоимость.

Ваше тело - отличный источник энергии. Можно даже сказать, ходячая, долговечная батарейка.



Хотя это и звучит как сюжет из "Матрицы", ученые уже давно пытаются выяснить, как эффективно использовать человеческое тело в качестве источника энергии. Эта разработка была бы особенно полезна для небольших электронных устройств, таких как носимые устройства, которые не требуют большой мощности.



Теперь исследователи из Австралии нашли способ воплотить это в жизнь.



Новое исследование, проведенное Квинслендским технологическим институтом, показывает, как им это удалось. Профессор Веньи Чен, ведущий автор исследования, объяснил этот прорыв в пресс-релизе: "Гибкие термоэлектрические устройства можно удобно носить на коже, где они эффективно преобразуют разницу температур между человеческим телом и окружающим воздухом в электричество".

Эта мечта зрела в сознании долгие годы, но создание материала, который мог бы с комфортом — и, возможно, комфорт здесь является ключевым аспектом — превращать тепло человеческого тела в электрическую энергию, стало настоящим испытанием. Потенциальные решения, как правило, обременены высокой ценой. Так было до недавнего времени.

Технология основывается на процессе, именуемом сольвотермическим синтезом. Это магическое преобразование происходит в растворе при высоком давлении и температуре, в результате чего рождаются нанокристаллы. Эти крошечные структуры затем наносятся на тонкую, гибкую пленку, предназначенную для ношения, где играют роль катализатора в преобразовании тепла тела в электричество.

По словам Чена, производство пленки экономически эффективно благодаря ее легкости в масштабировании. «Мы разработали пленку формата А4 с рекордно высокими термоэлектрическими характеристиками и исключительной гибкостью, что делает ее одной из лучших в своем классе», — делится он.

Эта пленка может функционировать в любой ситуации, когда существует разница температур между чем-то теплым и чем-то прохладным. Вообразите, что ваш смартфон сам генерирует энергию, освобождая вас от необходимости тщетно искать зарядный кабель. Или, представьте, в знойный день вы носите с собой компактное устройство для охлаждения, которое работает благодаря контрасту температур вашего тела и окружающего воздуха.

Если данную технологию действительно удастся масштабировать, это может привести к значительному сокращению добычи таких материалов, как литий, который необходим для производства аккумуляторов, используемых в телефонах и часах.