Инструмент защиты конфиденциальности был доступен подписчикам Microsoft 365.

Defender VPN — это функция Windows Defender, которая защищает данные от перехвата при подключении к общедоступным Wi-Fi-сетям. Функция автоматически обнаруживает незащищенные сети Wi-Fi и предлагает включить VPN для безопасного соединения. Поддержка VPN расширена на все платформы — Windows, macOS, Android и iOS.

Закрытие службы VPN Microsoft Defender вызвало множество обсуждений среди пользователей, которые ценили этот инструмент за простоту использования и интеграцию с подпиской Microsoft 365. Несмотря на ограничение в 50 ГБ данных в месяц, многие пользователи видели в этом решение для базовых задач по обеспечению конфиденциальности в сети. Однако в условиях растущей конкуренции на рынке VPN-сервисов, такие как NordVPN и ExpressVPN, Microsoft, похоже, решила, что не может предоставить уровень, соответствующий ожиданиям пользователей.



Кроме того, Microsoft фокусируется на разработке новых решений, которые призваны улучшить опыт использования своих продуктов. Это может означать продвижение новых функций безопасности, которых ожидают пользователи, такие как расширенные инструменты для защиты от фишинга и вредоносных программ. С закрытием VPN-компонента пользователи могут ожидать обновлений в других областях, которые предлагают более эффективные способы защиты личных данных.



По мере приближения 28 февраля, пользователи будут внимательно следить за тем, какие изменения последуют за закрытием этой функции. Microsoft уверяет, что их приверженность безопасности остается на высоком уровне, и основное внимание будет уделено новым инновациям для обеспечения безопасности в интернете.