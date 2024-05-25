Amazon снизил цену на телевизор LG C3 до одной из самых низких на сегодняшний день, что делает 77-дюймовый OLED-телевизор 2023 модельного года гораздо более привлекательным вариантом, чем очень дорогой и едва улучшенный преемник

Несмотря на то, что слегка улучшенный преемник популярного LG C3 OLED уже получил первую заметную скидку, любители выгодных покупок, которые рассматривают возможность приобретения большого 77-дюймового телевизора и хотят максимально сэкономить, могут предпочесть прошлогоднюю модель.

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К примеру, 77-дюймовый LG C3 подешевел до 1999 долларов, поскольку Amazon снова продает великолепный OLED-телевизор по цене на 43% или на 1500 долларов ниже первоначальной цены по прейскуранту. История цен Camelcamelcamel показывает, что это одна из самых низких цен Amazon на популярный телевизор среднего ценового диапазона, но следует отметить, что в начале марта LG C3 OLED ненадолго появился в продаже по невероятной цене - 1724 доллара.

Учитывая высокую скидку, LG C3, безусловно, является гораздо более выгодным вариантом по сравнению с его вышеупомянутым преемником. За 1300 долларов, или же на 39% дешевле, чем у новой модели 2024 года, покупатели получают чуть менее яркий 77-дюймовый OLED-телевизор с отличной цветопередачей и плавной частотой обновления 120 Гц.

За исключением страстных любителей домашнего кинотеатра, большинство обычных пользователей телевизоров, вероятно, не смогут заметить разницу в качестве изображения, поэтому предложение Amazon на 77-дюймовый LG C3 OLED заслуживает упоминания и, возможно, заслуживает большего внимания, чем новейший, но ненамного улучшенный C4.