LineageOS 21 была выпущена для удобного в ремонте Fairphone 5, что делает его еще одним пользовательским ПЗУ, которое превосходит оригинальную версию Android 14. Однако, в отличие от большинства других производителей Android, Fairphone поддерживает разблокировку загрузчика и пользовательское ПЗУ.

LineageOS давно является основным продуктом сообщества пользовательских прошивок Android, а с февральским выпуском LineageOS 21 она обеспечила Android 14 на многих устройствах, которые потеряли официальную поддержку производителя. Хотя Fairphone 5 все еще находится в начале своего длительного жизненного цикла поддержки программного обеспечения, счастливые пользователи теперь могут загрузить и установить собственное ПЗУ Android со страницы "ночных" сборок.

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LineageOS 21 вряд ли является первым пользовательским ПЗУ Android, в котором представлена Android 14 для Fairphone 5: в марте этого года была выпущена CalyxOS 5.4.2 с открытым исходным кодом, ориентированная на конфиденциальность. Поскольку это первый "ночной" выпуск LineageOS 21 на Fairphone 5, справедливо ожидать появления нескольких ошибок, хотя на LineageOS Reddit на удивление пока нет жалоб.

Владельцы Fairphone 5, которые заинтересованы в альтернативном ПЗУ Android, могут обратиться к инструкции Fairphone по разблокировке загрузчика, а затем загрузить ISO-образ LineageOS 21. В LineageOS Wiki также есть руководство для тех, кому нужны инструкции по установке ПЗУ.

В отличие от многих производителей смартфонов, которые доходят до того, что блокируют устройства, когда пользователи пытаются разблокировать загрузчик, делая их практически бесполезными, Fairphone активно поощряет эксперименты и предоставляет простой способ восстановить операционную систему Fairphone по умолчанию на случай, если необходимо откатиться.