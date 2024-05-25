Источники наткнулись на то, что выглядит как «тонкая» версия будущего складного телефона Samsung. По слухам, Galaxy Z Fold6 Slim будет выпущен без поддержки S Pen, но Galaxy Z Flip6 Slim в основном идентичен своему не-Slim аналогу, по крайней мере, с точки зрения аппаратного обеспечения.

Итак, было множество противоречивых сообщений о линейке складных телефонов Samsung на 2024 год. Некоторые настаивают на том, что Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 будут единственными предложениями в этом году, в то время как другие утверждают, что к ним могут присоединиться более дешевые либо более премиальные варианты. Росс Янг из DSCC, инсайдер отрасли, хорошо знакомый с технологиями, связанными с дисплеями, говорит, что Samsung может выпустить Z Fold 6 Slim позднее в этом году.

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Galaxy Z Fold6 Slim поступит в продажу примерно в первом квартале 2025 года, а его панель поступит в массовое производство в конце 2024 года. Примечательно, что он не оснащен дигитайзером, что фактически исключает совместимость с S Pen. Янг добавляет, что есть шанс, что Samsung сможет продавать его как Galaxy Z Fold6 Ultra, о котором ранее ходили слухи. Вскоре компания раскроет дополнительную информацию о своей панели.

Тем временем Galaxyclub.nl (через Sammobile) узнал о существовании Z Flip6 Slim. Аппарат не будет сильно отличаться от обычного Z Flip6, по крайней мере, с точки зрения камеры и аппаратного обеспечения. Он также вряд ли будет выпущен в этом году и может быть представлен в начале 2025 года, предположительно вместе с сериями Galaxy Tab S10 и Galaxy S25.