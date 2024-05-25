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mrTabann
Xiaomi представила новую солнечную панель для умных камер безопасности
Компания Xiaomi представила новую солнечную панель для наружных камер (серия BW). Продукт предназначен для продления срока службы камер видеонаблюдения для умного дома, таких как будущая уличная камера BW500. Точка подключения солнечной панели защищена от атмосферных воздействий и поставляется с рядом аксессуаров.

Солнечная панель для уличной камеры Xiaomi (серия BW) появилась на глобальном сайте бренда. Аксессуар разработан, чтобы продлить срок службы интеллектуальных камер видеонаблюдения. Как следует из названия, устройство совместимо с такими моделями, как наружная камера Xiaomi BW300 и BW500, которые еще официально не выпущены во всем мире.

(Источник: Xiaomi) Солнечная панель для уличной камеры использует монокристаллический кремний с максимальной выходной мощностью 5 Вт. Вы можете подключить солнечную панель к интеллектуальной камере видеонаблюдения через USB-C с помощью прилагаемого удлинителя длиной 3 м (~ 9,8 футов), причем соединение считается водонепроницаемым. Кроме того, аксессуар имеет степень защиты от пыли и воды по стандарту IP66 и может работать при температуре от -20 до 55°C (~ от -4 до 131°F), что должно позволить ему работать во многих странах с различными погодными условиями.

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Солнечная панель имеет размеры 218 x 178 x 16 мм (~ 8,6 x 7,0 x 0,6 дюйма) и поставляется с различными аксессуарами, такими как монтажный кронштейн, позиционирующая наклейка и винты. Пока неясно, когда будет запущена солнечная панель для уличной камеры Xiaomi (серия BW), в каких странах и по какой цене. Дата выпуска уличных камер Xiaomi BW300 и BW500 также неизвестна. Тем не менее, список уличной камеры Xiaomi BW500 на Amazon в Германии предполагает, что она может поступить в продажу в ближайшее время.

#xiaomi #гаджеты #инновации #2024 #солнечная панель #техлогоии
Источник: notebookcheck.net
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