Солнечная панель для уличной камеры Xiaomi (серия BW) появилась на глобальном сайте бренда. Аксессуар разработан, чтобы продлить срок службы интеллектуальных камер видеонаблюдения. Как следует из названия, устройство совместимо с такими моделями, как наружная камера Xiaomi BW300 и BW500, которые еще официально не выпущены во всем мире.
Солнечная панель для уличной камеры использует монокристаллический кремний с максимальной выходной мощностью 5 Вт. Вы можете подключить солнечную панель к интеллектуальной камере видеонаблюдения через USB-C с помощью прилагаемого удлинителя длиной 3 м (~ 9,8 футов), причем соединение считается водонепроницаемым. Кроме того, аксессуар имеет степень защиты от пыли и воды по стандарту IP66 и может работать при температуре от -20 до 55°C (~ от -4 до 131°F), что должно позволить ему работать во многих странах с различными погодными условиями.
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Солнечная панель имеет размеры 218 x 178 x 16 мм (~ 8,6 x 7,0 x 0,6 дюйма) и поставляется с различными аксессуарами, такими как монтажный кронштейн, позиционирующая наклейка и винты. Пока неясно, когда будет запущена солнечная панель для уличной камеры Xiaomi (серия BW), в каких странах и по какой цене. Дата выпуска уличных камер Xiaomi BW300 и BW500 также неизвестна. Тем не менее, список уличной камеры Xiaomi BW500 на Amazon в Германии предполагает, что она может поступить в продажу в ближайшее время.