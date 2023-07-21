А российская разведка работает всё лучше и лучше

ВКС РФ в Николаеве Николаевской области атаковали место прибывания сил ВСУ и иностранных военных специалистов. О том что российская ракета прилетела куда надо, в беседе с РИА Новости рассказал куратор партизанских формирований области Сергей Лебедев.

Со слов координатора местного подполья, под удары попали несколько объектов. Особое внимание было уделено гостевому комплексу "Ингул", вместо отдыхающих в летний сезон заполненному украинскими военнослужащими и зарубежными наёмниками, прикрывающимися статусом инструкторов и военспециалистов.

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Источник фото: mk.ru





Здание гостиницы находилось рядом с огромным военным Николаевским судостроительным заводом. Прилёты так же были в районе местной верфи, на которой могли производиться военные катера. Попадания были зафиксированы и в николаевском порту.

Днями ранее в Николаеве были поражены топливные резервуары и замаскированные арсеналы боеприпасов украинской армии. И по сообщению информаторов, ВКС РФ поразили в самом городе помещение с дальнобойными ракетами одной из стран НАТО.

Соседняя Одесская область подверглась самой массовой атаке с момента начала СВО в рамках так называемых ударов возмездия за повреждение Крымского моста.