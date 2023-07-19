И как бы намекая, британский страховой брокер Marsh приостановил страховку для кораблей, следовавших по "зерновому коридору"

Начиная с 12:00 ночи по Москве 20 июля все надводные суда, держащие курс на порты Украины в Чёрном море, будут считаться перевозчиками грузов с военной техникой или вооружением. С таким сообщением выступило МО РФ, делая тонкий намёк на толстые обстоятельства завершения зерновой сделки, от которой Россия ничего не получила несмотря на все подписанные договоры.

Поэтому легко догадаться, что Москва уже не очень-то будет рада визиту кораблей любого вида и рода в украинские порты. Но пока точно неизвестно, готов ли российский флот воздействовать силовым путём на нарушителей статуса "Украина из без портов", даже если это будут сугубо гражданские судна. Но все, кому было адресовано такое послание, жирный намёк скорее всего усвоили в полной мере.

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Источник фото: topwar.ru





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