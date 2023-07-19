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С 20 июля все иностранные суда следующие в порты Украины, считаются перевозчиками военных грузов
И как бы намекая, британский страховой брокер Marsh приостановил страховку для кораблей, следовавших по "зерновому коридору"

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   Начиная с 12:00 ночи по Москве 20 июля все надводные суда, держащие курс на порты Украины в Чёрном море, будут считаться перевозчиками грузов с военной техникой или вооружением. С таким сообщением выступило МО РФ, делая тонкий намёк на толстые обстоятельства завершения зерновой сделки, от которой Россия ничего не получила несмотря на все подписанные договоры. 

   Поэтому легко догадаться, что Москва уже не очень-то будет рада визиту кораблей любого вида и рода в украинские порты. Но пока точно неизвестно, готов ли российский флот воздействовать силовым путём на нарушителей статуса "Украина из без портов", даже если это будут сугубо гражданские судна. Но все, кому было адресовано такое послание, жирный намёк скорее всего усвоили в полной мере.

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Источник фото: topwar.ru


null   А тем времени Россия начала второй этап ударов возмездия по одесской припортовой инфраструктуре, где среди мирных терминалов гражданского назначения располагались чисто военные цели, такие так дивизионы ПВО. И не только они: под удар также попала и фабрика, обслуживающая и создающая морские дроны, используемые в диверсиях против российских объектов в Крыму.

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#украина #конец зерновой сделки
Источник: topwar.ru
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