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Лидер ЮАР назвал потенциальный арест Владимира Путина обьявлением войны ядерной державе
Может быть МУС и хотел бы, но кто ж ему даст?

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   В ЮАР все всё правильно поняли без российских толмачей и переводчиков: верховный лидер южноафриканской республики Сирил Рамафоса прямо назвал потенциальный арест российского президента Владимира Путина необычайным безрассудством. Кроме того он обозначил последствия такого необдуманного шага прямым объявлением войны стране с самым большим ядерным арсеналом на планете Земля. Разумеется, атомного армагеддона сразу перерастающего в ядерный апокалипсис, никто не пожелает, находящийся в здравом рассудке и памяти. Вот и не захотел такого развития событий и президент ЮАР, понимающий как никто другой чем может грозить выполнение решений МУС его стране.


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Источник фото: gazeta.ru


null   Свои мысли об гипотетическом необдуманном поступке Рамафоса "озвучил" в документах, пересланных в Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг. А уже их подверг публичной огласке местный судебный орган. Вот это и называется настоящее демократическое государство и с развитой правовой системой и четким разделением на ветви власти, где судебная имеет действительно свободу в толковании буквы закона. А вот в той же Америке "лучшие спецслужбы в мире" уже который день не могут выяснить, кто же смог пронести сильнодействующее вещество в Белый дом и остаться не найденным? А Байден его знает...

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#владимир путин #юар #владимир путин на саммите брикс в юар
Источник: rg.ru
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