Может быть МУС и хотел бы, но кто ж ему даст?

В ЮАР все всё правильно поняли без российских толмачей и переводчиков: верховный лидер южноафриканской республики Сирил Рамафоса прямо назвал потенциальный арест российского президента Владимира Путина необычайным безрассудством. Кроме того он обозначил последствия такого необдуманного шага прямым объявлением войны стране с самым большим ядерным арсеналом на планете Земля. Разумеется, атомного армагеддона сразу перерастающего в ядерный апокалипсис, никто не пожелает, находящийся в здравом рассудке и памяти. Вот и не захотел такого развития событий и президент ЮАР, понимающий как никто другой чем может грозить выполнение решений МУС его стране.





реклама

Источник фото: gazeta.ru





За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение