ВСУ с тревогой ждёт "продолжения банкета"

ВС РФ не останавливаясь продолжает продвигаться в сторону Купянска на Харьковском направлении. Возвращаясь в 2022 год, вспомним, что именно Купянск был захвачен в самом начале российской спецоперации, но российской армии пришлось выйти из приграничного города в минувшем сентябре. Но на текущий момент российские войска вновь близки к этим "городским стенам" в Харьковской области, освободив 55 кв. км рядом с северной границей населённого пункта.

Помимо северного направления усиливается наступление и с юго-западной стороны. Так активным маневром 1-й танковой армии было взято село Новосёловское. Небольшое село приковывает своё внимание важностью его контроля из-за расположения на тактически значимом автомобильном шоссе, проходящим между городом Кременная в ЛНР и тем самым Купянском. Теперь силы ВСУ не смогут безбоязненно перемещаться по этой трассе.

реклама





Источник фото: riamo.ru





Помимо самого населённого пункта Новосёловское, под российским контролем оказалась и местная ж\д станция Куземовка.

Украинские войска пытались выбить российские подразделения из села, но лишь угодили в огневой мешок понеся существенные потери, окончательно отказавшись в ближайшей перспективе от штурма посёлка.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

По мнению украинского командования на этом направлении у ВС РФ сосредоточена группировка в 100 тыс. "штыков", превышающая подобную во время ввода ограниченного контингента в Афганистан в эпоху СССР.