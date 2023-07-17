Глупец думкой богатеет, считает народная мудрость

Бывший чиновник, выпавший из президентской обоймы Владимира Зеленского, ныне частное лицо Алексей Арестович*, допускает мысль, что Банковая будет принуждена отдать РФ пятую часть своей территории, ради вступления остальных земель Украины в НАТО. Своими мыслями подполковник в отставке поделился с журналисткой Юлией Латыниной, имеющей статус иноагента.

Разумеется это ещё не всё: не исключил ныне опальный спикер и исхода, где Украину ожидает раздел по типу исторического прошлого Германии, когда образовалось два государства - ГДР и ФРГ.

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По Арестовичу, 80% Украины пока ещё удерживается. И именно эта неполная часть весьма вероятно и станет полноправным членом военно-политического альянса. "Суперисторический шанс" - так называл текущие реалии для Киева многоликий Арестович, имеющий статус ещё и бизнесмена с большим количеством инфопродуктов.





Источник фото: rbk.ru





Конкретизируя исторический опыт текущей ФРГ, Арестович посчитал, что неконтролируемые на текущий момент "восточные территории" Украина попытается вернуть "невоенными способами", иначе Украина на поле боя потеряет 200 тыс. мужчин, помимо полностью разрушенной экономики, ослабленного генофонда и активно мигрирующего населения.

В минувшем феврале бывший внештатный советник офиса украинского президента озвучивал идею "Двух Корей" для Украины, которая станет возможной после прекращения активных боевых действий.





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* Арестович, внесён в список террористов и экстремистов.