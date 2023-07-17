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Над Украиной зазвучали сирены воздушной тревоги. Официальный Киев объясняет это явление взлётом дальних бомбардировщиков Ту-22М ВКС РФ.
Сигналы сирены слышны в Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областях. Причём по сообщениям с мест тревожные звуки сирен могут распространиться и на другие прилегающие регионы.
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Местная украинская пресса информирует, как только спецслужбы восточноевропейской республики признались в проведении и организации на Крымском мосту диверсии, стоит с высокой долей вероятности ожидать ответных мер со стороны России. Последняя может провести смешанные удары по военным целям и критической инфраструктуре на Украине.
Источник фото: ferra.ru
Прокомментировали атаку и в российском дипломатическом ведомстве, где непосредственными кураторами диверсионной атаки российского путепровода назвали британские и американские спецслужбы.
Из-за удара по инженерному сооружению, соединяющему полуостров с Краснодарским краем России, серьёзно пострадал один пролёт. К настоящему времени все последствия осенней атаки устранены.
Так же в текущий понедельник Крымский мост подвергся атаке двух беспилотных катеров. Имеются пострадавшие: это семейная пара из Белгородской области.