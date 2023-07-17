Непосредственными кураторами атаки были иностранные спецслужбы

Над Украиной зазвучали сирены воздушной тревоги. Официальный Киев объясняет это явление взлётом дальних бомбардировщиков Ту-22М ВКС РФ.

Сигналы сирены слышны в Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областях. Причём по сообщениям с мест тревожные звуки сирен могут распространиться и на другие прилегающие регионы.

реклама

Местная украинская пресса информирует, как только спецслужбы восточноевропейской республики признались в проведении и организации на Крымском мосту диверсии, стоит с высокой долей вероятности ожидать ответных мер со стороны России. Последняя может провести смешанные удары по военным целям и критической инфраструктуре на Украине.





Источник фото: ferra.ru





Прокомментировали атаку и в российском дипломатическом ведомстве, где непосредственными кураторами диверсионной атаки российского путепровода назвали британские и американские спецслужбы.

Из-за удара по инженерному сооружению, соединяющему полуостров с Краснодарским краем России, серьёзно пострадал один пролёт. К настоящему времени все последствия осенней атаки устранены.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Так же в текущий понедельник Крымский мост подвергся атаке двух беспилотных катеров. Имеются пострадавшие: это семейная пара из Белгородской области.