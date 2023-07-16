Морской бой случился на рейде севастопольской бухты

Российское МО подтвердило факты гибридной атаки надводных и воздушных беспилотных аппаратов на Севастополь сегодняшним утром. Украинские дроны попытались прорваться на черноморскую базу ВМФ. Чуть позже в сети появилось характерное видео на котором экипажи российских катеров атакуют надводный дрон ВСУ.

По предоставленной информации стало известно, что Севастополь подвергся атаке семи БПЛА и двух водяных дронов так называемого полупогружного типа.

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беспилотный надводный аппарат Mariner. Источник фото: portsinfo.ru





Пять воздушных целей были перехвачены действиями российского ПВО, а два оставшихся не смогли выполнить свою задачу благодаря применению РЭБ систем. А вот на воде случился самый настоящий морской бой, когда два украинских катера с беспилотным управлением были поражены экипажами охранных катеров, так и не сумев добраться в главную бухту российского ВМФ.





Источник фото: скриншот из видео





По результатам предотвращения атаки стало доподлинно известно, что российские корабли не пострадали, как и не пострадали наземные стационарные объекты.

Это не первая подобная атака, но и не последняя: Киев заполучил в своё распоряжение большое количество дронов. Но это лишь касается воздушных аппаратов, а вот "водяные дроны" напрямую поставляет Германия и другие государства.





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