Прославленный мэтр лично опроверг информацию о своём участии в экранизации истории с подводным судном

Британская пресса известна как большой любитель раздувать из мухи слона, а если мухи нет, то её "неплохо" бы выдумать, и в свою очередь развить до слона. Из-за этого прославленному режиссёру Джеймсу Кэмерону пришлось дать официальное опровержение о его интересе к киноадаптации истории о гибели батискафа "Титан". Создателю оскаровского успеха для ряда своих фильмов, но прежде всего сумевшего снять легендарное кино "Титаник", пришлось публично заявить о своём нежелании поставить сериал о том самом батискафе, затонувшем во время очередной миссии к обломкам океанского лайнера "Титаник".





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Источник фото: media.vkplay.ru





Ранее слухи об потенциальном участии в режиссёрском кресле якобы будущей телевизионной постановки разместило британское издание The Sun.

Сегодня стало известно, что фирма-изготовитель батискафа "Титан", компания OceanGate удалила все аккаунты в соцсетях и закрыла сайт, посвящённый подводным путешествиям к "Титанику".

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Предыстория. Экипаж "Титана" начал своё последнее погружение 18 июня и за короткий промежуток времени связь с командой подводного корабля оборвалась. Через несколько суток на дне океана были обнаружены большие фрагменты батискафа.