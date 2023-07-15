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Производитель батискафа "Титан" компания OceanGate удалила аккаунты в соцсетях и закрыла сайт
Предположительно проект заморожен на неопределённое время

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   Фирма OceanGate, спроектировавшая и построившая разрушенный при спуске под воду батискаф "Титан", вознамерившийся осмотреть затонувший "Титаник", закрыла свой сайт и удалила все соцсети.

   Сетевой ресурс компании не работает: на главной странице сайта осталось одинокое сообщение, информирующие посетителей проекта о том, что OceanGate остановила все операции по поводу коммерции и подводных исследований. Помимо этого были удалены аккаунты во всех социальных сетях, в которых присутствовала фирма. Это LinkedIn, Instagram*, Twitter и Facebook*.

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Источник фото: ria.ru


   Предыстория всего этого: 19 июня подводный аппарат "Титан", принадлежащий OceanGate, не вышел в установленное время на связь с наземной командой во время своего путешествия к обломкам океанского лайнера "Титаник". Согласно анонимным источникам, корпус судна соответствовал ряду признаков, характерных для "усталостности металла". Спустя трое суток после начала погружения флотские структуры США официально объявили, что у членов подводной экспедиции закончились запасы воздуха, а фирма, которой принадлежало подводное судно, объявила экипаж погибшим.

   После чего в мировой сети Интернет всплыли нелицеприятные факты из прошлого, где экс-работник подал в суд на компанию, обвиняющий её в то, что её подводный корабль "Титан" не соответствует нормам безопасности и крайне опасен.

   На борту исследовательского судна находилось 5 человек, британский магнат Хэмиш Хардинг и основатель самой OceanGate Expeditions Стоктон Раш.


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#титан #oceangate
Источник: life.ru
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