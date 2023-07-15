Потому что в будущее могут смотреть не только лишь все

Бизнесмен родившийся в ЮАР, но больше известный всему миру как именно американский предприниматель и создатель той самой Tesla, Илон Маск выдал предупреждение Украине, заявив что последнюю не ждёт ничего хорошего, если она получит кассетные боеприпасы от американского правительства.

И как тонко подметил руководитель заблокированной в России соцсети Twitter, США усиленно и рьяно всегда осуждали те государства, которые осмелились применять разнообразные кассетные боеприпасы, но оказалось, у самих не видно в глазу бревна, когда Белый дом дал своё добро на поставку запрещённого во многих цивилизованных странах вооружения.

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Источник фото: gazeta.ru





Бывший теоретик и практик военного дела с большими звёздами на погонах Дуглас Макгрегор, сделал замечание в сторону Вашингтона, не сумевшего побороть соблазн по поводу передачи кассетных снарядов для ВСУ. Отставной военный "внезапно" вспомнил, что такие боеприпасы больше причиняют урона не военным, а тем самым гражданским жителям.

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Хотя в Америке задумываются о таких последствиях в последнюю очередь, ведь главное не торопиться с передачей тех самых танков "Абрамс", а то ведь по слухам они будут гореть не хуже немецких "Леопардов", что очень плохо для бизнеса.