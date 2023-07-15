Расслабляться недругам России и ЧВК "Вагнер" в частности пока рано

"Мятеж выходного дня" Вагнеровцев, курируемых в недавнем прошлом ресторатором Евгением Пригожиным, вовсе не приостановил каждодневную работу так называемых троллей, заявили цифровые активисты в своём интервью для издания Financial Times.

По мнению "борцов" с интернет-деятельностью российских воинов информационного фронта, "пригожинская ферма" - крайне редкий и штучный товар, который не может быть потерян или просто деактивирован на продолжительный срок. Даже полная потеря контроля над таким сообществом не предполагает ничего критического: рычаги управления тут же перехватят другие структуры, близкие к Кремлю, подтвердил свой прогноз в беседе с американской газетой один из активистов.

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И как утверждает участник движения "Блокировщик ботов", сотрудничающий с Twitter, работники "фермерского хозяйства Пригожина" именно в этот самый момент занимаются созданием новых аккаунтов в твиттере взамен заблокированным. Другие участники "сетевой борьбы" против российских активистов высказывают мнение, что российские "тролли" и не прекращали размещать провокационные сообщения, сеющие смуту среди западных пользователей.





Источник фото: kommersant.ru







А вот Александр Ионов, обвиняемый в Америке как человек, проводивший активные попытки вмешательства в выборы американского главы Овального кабинета, рассказал в своём интервью для FT (Financial Times), что медиагруппа Евгения Пригожина никуда не делась, а "просто" законсервирована на некоторый срок. О закрытии речи и вовсе нет.

Между тем руководящий сотрудник того самого пригожинского "Патриота" Александр Краснобаев поделился "инсайдерской информацией", якобы утверждая, что пускай он сейчас и не работает в структуре Евгений Викторовича, но этот процесс "временный", и сейчас всё остановлено только в рамках "поддержания интриги".

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А между тем в ЕС и не надеются на спад потока дезинформации из России, опасаясь, в том числе и так называемых "проправительственных" троллей.