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Премьер Венгрии рассказал, что у Украины не осталось суверенитета из-за полной зависимости от Запада
Суверенитет - удовольствие дорогое и не всем оказывается по карману

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   Нет результата - нет денег. Именно такие базовые принципы исповедуются в западном деловом полушарии. Но напрямую так сказать нельзя в публичной плоскости, поэтому на саммите в Литве история для Украины не очень-то и радостная вышла, хотя все друг другу улыбаются и продолжают обещать радужные обещания. Но о том что у Украины всё "кисло" и не по фен-шую, не даст соврать лицо Зеленского, на ставшей мигом популярной фотографии с полей встречи в Вильнюсе. 


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Источник фото: ria.ru


   И словно пришло определённое время, как некоторые страны стали делать ранее непозволительные заявления в адрес Украины. Например, бывший член итальянского парламента Вито Петрочелли, прямо назвал поведение украинского президента "марионеточным" и зависимым от США и Великобритании.

   А вот куда более высокий европейский чин, хорошо известный нам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в эфире радиопрограммы прямо сказал, Украина потеряла свой суверенитет полностью. Выражается это в 100% зависимости от Запада, который помимо чисто финансовой помощи, передает Киеву и военную технику с боеприпасами и оборудованием.

   Из этого следует вполне прозаичный вывод: как только в США решат, что конфликт на Украине исчерпан, то сразу он же и закончится. От решений Киева тут зависит мало что, точнее не зависит вообще ничего, передаёт Орбан.

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   Но в США сейчас считают, что пока украинская армия ещё чего-то стоит и может на полях сражений оказывать некоторое давление на российскую армию, проект Украина ещё рано завершать.  

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#украина #орбан
Источник: topwar.ru
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