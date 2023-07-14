Суверенитет - удовольствие дорогое и не всем оказывается по карману

Нет результата - нет денег. Именно такие базовые принципы исповедуются в западном деловом полушарии. Но напрямую так сказать нельзя в публичной плоскости, поэтому на саммите в Литве история для Украины не очень-то и радостная вышла, хотя все друг другу улыбаются и продолжают обещать радужные обещания. Но о том что у Украины всё "кисло" и не по фен-шую, не даст соврать лицо Зеленского, на ставшей мигом популярной фотографии с полей встречи в Вильнюсе.





реклама

Источник фото: ria.ru





И словно пришло определённое время, как некоторые страны стали делать ранее непозволительные заявления в адрес Украины. Например, бывший член итальянского парламента Вито Петрочелли, прямо назвал поведение украинского президента "марионеточным" и зависимым от США и Великобритании.

А вот куда более высокий европейский чин, хорошо известный нам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в эфире радиопрограммы прямо сказал, Украина потеряла свой суверенитет полностью. Выражается это в 100% зависимости от Запада, который помимо чисто финансовой помощи, передает Киеву и военную технику с боеприпасами и оборудованием.

Из этого следует вполне прозаичный вывод: как только в США решат, что конфликт на Украине исчерпан, то сразу он же и закончится. От решений Киева тут зависит мало что, точнее не зависит вообще ничего, передаёт Орбан.

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

Но в США сейчас считают, что пока украинская армия ещё чего-то стоит и может на полях сражений оказывать некоторое давление на российскую армию, проект Украина ещё рано завершать.