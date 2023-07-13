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Кто бы что не говорил, а Владимир Вольфович Жириновский навсегда войдет в пантеон значимых политиков современной России. Тем паче никто не будет удивляться, если нейросеть "Жириновский", названная как дань памяти о бывшем руководителе политической партии, может получить самый натуральный партийный билет. Окончательное решение не принято, но этот вопрос будет вынесен на обсуждение съезда ЛДПР. В беседе с журналистской братией поделился свежими новостями из внутренней партийной кухни текущий лидер партии Леонид Слуцкий.
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Источник фото: ria.ru
Высказался Слуцкий и о том, что по факту ЛДПР уже можно называть первой полноценной цифровой партийной организацией на территории РФ. А появление нейросети "Жириновский" среди действующих членов ЛДПР не означает ничего иного, как победное шествие научно-технологического прогресса по нашей необъятной Родине. И разумеется как шанс отдать дань уважения основателю партии и его сбывшимся многочисленным предсказаниям. Но решение за делегатами партийного съезда, заявил Слуцкий.
Цифровой алгоритм "Жириновский" был представлен в минувшем июне на площадке Петербургского международного экономического форума.