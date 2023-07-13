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Украина не стала членом Североатлантического альянса из-за России. Именно РФ предотвратила вступление восточноевропейской республики в НАТО, Такого мнения придерживается бывший армейский разведчик США Скотт Риттер на записи эфира в Ютьюб-канале US Tour of Duty.
По мнению бывшего офицера, украинская республика никогда не станет членом военно-политического блока.
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Поясняя свои слова отставной военный высказался и о Турции, давшей разрешение и своё согласие на вступление Швеции в НАТО, решившей доказать, что расширение блока ещё возможно. Но это на 100% не касается Украины и её гипотетического вхождения в НАТО.
Источник фото: rg.ru
Кроме того Эрдоган как опытный политик, смог обратить ситуацию со Швецией в свою пользу. Теперь наверняка турецкая республика получит модернизированные F-16, экономические преференции от той самой Швеции и не только это.
В минувший понедельник тот самый Тайип Эрдоган заявлял, что Швеция сможет переступить порог НАТО лишь тогда, когда Анкару примут в ЕС.
История вопроса: Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс одновременно с Финляндией. Но удовлетворить заявку Стокгольма не удалось из-за позиции Венгрии и Турции.