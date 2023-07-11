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   Тот самый момент когда Меркель вовремя ушла, и все провалы во внешней политике адресуются не лично тебе, а самому слабому канцлеру в истории современной ФРГ - Олафу Шольцу. Ведь новые кадры с поражёнными немецкими "Леопардами" вряд ли можно назвать достижением высокого германского чина. Кстати об этом.

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   Во время очередной волны украинского контрнаступления компанию ОБТ Leopard составили американские БМП Bradley, превратившиеся в груду сгоревших стальных обломков.

   По сообщению осведомлённых источников, на поле боя остались догорать полтора десятка бронеединиц западной техники: те самые "Леопарды", БМП M1 Bradley, старые и бесполезные БТР М113 и иные ББМ. За ночь дружная компания расширилась на ещё 5 бронемашин.


Сгоревшая Брэдли. Источник фото: rg.ru


   И как убедились украинские экипажи бронированной техники, никакого "вау-эффекта" на российских солдат и офицеров образцы западного тяжёлого вооружения не оказали: скорее наоборот подстегиваемые яростью и желанием получить хорошие боевые выплаты за поражённые бронемашины, русские с удесятерёнными усилиями приступают к перемалыванию таких образцов. А более умные бойцы ВСУ, зная это наперёд, стараются всеми правдами и неправдами избежать управления каким-нибудь Леопардом, без жалости выводя из строя последний ещё до попадания на поле боя.


Леопарды и Бредли, поражённые 10 июля. Источник фото: ТГ-канал "Военкоры Русской Весны"


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   А тем временем российские технические специалисты передают пламенный привет своим англо-французским коллегам за возможность ознакомиться с передовой западной мыслью по части ракетостроения.

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#bradley #леопард
Источник: rg.ru
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