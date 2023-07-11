То что казалось лёгкой прогулкой по планам штабных офицеров ВСУ, ожидавших в течение месяца добраться до Токмака или того самого Мелитополя, на самом деле стало непреодолимым препятствием, застопорившем на одном месте украинское контрнаступление. Японская газета Traffic News решила рассказать об оборонительных линиях и препятствиях, сооруженных российской военной инженерией на полях Запорожской ЛБС.
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Ни украинским танкам, ни немецким "Leopard" не удалось преодолеть русские окопы и противотанковые заграждения, при всём этом понеся страшные потери. А где удалось немножко вклиниться в так называемое предполье и пройти "предварительные" оборонительные порядки, там их уже ждали свежевозведённые новые, пишет японская пресса.
Источник фото: trafficnews.jp
Как только вся украинская бронированная армада подбиралась к минному полю и стояла рядом в ожидании, пока тяжёлые инженерные машины разминирования проложат путь и часть минного ковра будет "откинута", большая часть американских "Брэдли" и немецких "Леопардов" уже стали грудой пылающих обломков, испепелённых силами артиллерии и российских ударных вертолётов.
И как считают журналисты, остановить украинский "контрнаступ" удалось во многом благодаря самоотверженному труду военных инженеров.