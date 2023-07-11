На Украине решили запустить конвейер по неудачным атакам и в очередной раз повторили провальное контрнаступление в районе Работино на Запорожском направлении. По результатам сражения на поле боя осталась догорать техника ВСУ, среди которой значительное количество образцов относилось к бронемашинам НАТО.
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Как сообщает ТГ-канал "Военкоры Русской весны", в быстро покрывающийся ржавчиной металлолом превратились американские "Брэдли", танки и иные ББМ сил ВСУ. Порой техника была настолько обгоревшая и разрушенная, что уже трудно установить: это немецкий танк или всё же какой-нибудь украинский Т-64.
Источник фото: ТГ-канал "Военкоры Русской весны"
Спустя время после ожесточенной битвы Владимир Рогов в личном блоге рассказал, что победа досталась российской стороне, остатки украинских подразделений зачищаются, а выжившие отходят.
Из-за больших потерь в тяжёлой технике и живой силе, бойцы ВСУ применяют технику так называемых малых групп, передвигаясь на легко бронированной технике с небольшим числом солдат, пытаясь нащупать слабые зоны в плотных оборонительных порядках российской армии.
В той же Запорожской области российские бойцы смогли эвакуировать англо-британскую ракету Storm Shadow, за которой был послан элитный войсковой спецназ ВСУ.