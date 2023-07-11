Не очень-то хорошая статистика для ВСУ перед саммитом НАТО в Вильнюсе

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

На Украине решили запустить конвейер по неудачным атакам и в очередной раз повторили провальное контрнаступление в районе Работино на Запорожском направлении. По результатам сражения на поле боя осталась догорать техника ВСУ, среди которой значительное количество образцов относилось к бронемашинам НАТО.

реклама

Как сообщает ТГ-канал "Военкоры Русской весны", в быстро покрывающийся ржавчиной металлолом превратились американские "Брэдли", танки и иные ББМ сил ВСУ. Порой техника была настолько обгоревшая и разрушенная, что уже трудно установить: это немецкий танк или всё же какой-нибудь украинский Т-64.





Источник фото: ТГ-канал "Военкоры Русской весны"







Спустя время после ожесточенной битвы Владимир Рогов в личном блоге рассказал, что победа досталась российской стороне, остатки украинских подразделений зачищаются, а выжившие отходят.

Из-за больших потерь в тяжёлой технике и живой силе, бойцы ВСУ применяют технику так называемых малых групп, передвигаясь на легко бронированной технике с небольшим числом солдат, пытаясь нащупать слабые зоны в плотных оборонительных порядках российской армии.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В той же Запорожской области российские бойцы смогли эвакуировать англо-британскую ракету Storm Shadow, за которой был послан элитный войсковой спецназ ВСУ.