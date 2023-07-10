И европейские производители вопрошают власти: за чей счёт, как говорится будет банкет?

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Кто платит, тот и заказывает музыку. Но платить никто не собирается, поэтому в Европе в ближайшее время будет наблюдаться дефицит пороха и взрывчатки. С такими известиями вышла "новостная передовица" агентства Bloomberg, посвящённая нехватке взрывчатых веществ, из-за чего остаётся под большим вопросом обещание европейских стран нарастить кратное производство боеприпасов для нужд НАТО.

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Для решения проблемы необходимо увеличить производственные мощности, а сделать это будет не очень просто. Местные европейские производители не горят желанием вкладывать свои собственные средства в расширение производства: ведь конфликт между Украиной и Россией может прекратиться гораздо раньше, чем те самые фабрики и предприятия будут отстроены и готовы к выпуску готовой продукции. Поэтому если действующая власть хочет больше снарядов и ракет, то пусть она и финансирует на долгосрочной основе масштабную стройку. А бизнес умеет считать свои деньги.





Источник фото: forpost-sevastopol.ru







Информация к размышлению: представитель Rheinmetall сообщил, что фирма хочет производить в 10 раз больше крупнокалиберных 155-мм снарядов, чем сейчас производит (это около 23 тыс. снарядов в год). Но действующие фабрики немецкого концерна точно не справятся с такими грандиозными планами. Для этого нужно построить новые заводы.

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А вот в США совсем не ломают голову над нехваткой снарядов для ВСУ: там просто решили передать Украине запрещённые во многих странах кассетные боеприпасы, взяв "письменное обязательство" с Киева не применять такие боеприпасы по территории России